В Москве вспомнили травившего газом крестьян советского маршала

В центре Москвы неподалеку от «расстрельного дома» на Никольской улице появились стенды с информацией о Большом терроре, об этом сообщает «Новая газета».

На одной доске рассказывается история самого «расстрельного дома», а на второй размещены фотографии жертв репрессий. Среди них писатель и военный корреспондент Исаак Бабель, театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, писатель Борис Пильняк, а также советский маршал Михаил Тухачевский.

Последний в Гражданскую войну командовал армиями и фронтами, в 1921 году участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, командовал подавлением крестьянского восстания в Тамбовской и Воронежской губерниях. В боях против отрядов, состоявших преимущественно из крестьян, по приказам Тухачевского применяли химическое оружие, артиллерию и авиацию.

В 1937 году Тухачевского обвинили в шпионаже, измене родине и подготовке террористических актов, а затем расстреляли в подвале «расстрельного дома». Репрессированного маршала реабилитировали после смерти, а в 1963 году на северо-западе Москвы появилась названная в его честь улица.

«Расстрельным» называют дом 23 на Никольской улице, в годы Большого террора там размещалась Военная коллегия Верховного суда СССР, которая выносила приговоры о казни.

Большим террором характеризуется период наиболее массовых сталинских репрессий и политических преследований в СССР 1937-1938 годов. По подсчетам советского и российского историка Виктора Земскова, за этот период было расстреляно более 680 тысяч человек.