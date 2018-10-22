В Москве выпал первый снег

В пятницу, 26 октября, в нескольких районах Москвы выпал первый снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

«Осадки в виде снега были замечены в основном на западе Москвы и в некоторых центральных районах», — сказала она и уточнила, что о формировании устойчивого снежного покрова речь пока не идет.

Дневные заморозки ожидаются в столичном регионе с начала следующей недели. По данным синоптиков, в понедельник, 29 октября столбик термометра опустится до минус 2-0 градусов, ночные температуры достигнут минус 6 градусов.

В пятницу, 26 октября, в столице может пройти дождь с мокрым снегом, передает «Вечерняя Москва». В отдельных районах возможна гололедица.