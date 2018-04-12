В Москве вырастут апрельские сугробы

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С конца недели на территории столичного региона и всего Центрального федерального округа ожидаются неблагоприятные погодные явления. Такое предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра.

«В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России днем 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей ЦФО ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15–22 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской и Рязанской областях пройдут дожди со снегом, местами может выпасть от 5 до 15 сантиметров снега.

Изменение погоды связано с приходом североатлантического циклона, который принесет с собой похолодание и дожди. По прогнозам синоптиков, самым дождливым днем станет суббота, 21 апреля: местами может выпасть до 15 миллиметров осадков.

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