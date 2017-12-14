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В Москве задержали более 50 авиарейсов

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В московских аэропортах задержали более 50 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

На 16:20 во Внуково задержано восемь вылетов, в Шереметьево — 28, а в Домодедово — 19. В последней авиагавани четыре рейса и вовсе отменили.

В воскресенье, 24 декабря, в столице идет снег, местами сильный. Как отмечается на сайте Гидрометцентра, в течение дня возможна метель. Кроме того, синоптики зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление в городе — в полдень оно опустилось до 722 миллиметров ртутного столба, передает «Интерфакс».

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