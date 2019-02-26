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В Москве загорелся корабль

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На юге столицы на деревянном однопалубном судне произошел пожар, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы главного управления МЧС по городу.

По состоянию на 13:40 возгорание локализовано. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Речников дом, 7, где по предварительной информации происходит возгорание пришвартованного катера», — уточнил собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.

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