В Москве загорелся корабль

На юге столицы на деревянном однопалубном судне произошел пожар, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы главного управления МЧС по городу.

По состоянию на 13:40 возгорание локализовано. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Речников дом, 7, где по предварительной информации происходит возгорание пришвартованного катера», — уточнил собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.