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В Москве загорелся торговый центр «Атриум»

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Возгорания произошло в торговом центре «Атриум» в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на очевидца.

Источник агентства «Москва» в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло на крыше торгового центра. На данный момент из здания эвакуировано около трех тысяч человек.

По словам источника ТАСС, в здании наблюдается плотное задымление. Спасателям удалось сбить открытое горение, площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, загорание началось с утеплителя обивки.

Пользователь zavyalenok в своем Instagram-аккаунте рассказала о том, что пожарная сигнализация в здании не сработала, а посетители на нижних этажах даже не подозревали о возгорании.

В главном управлении МЧС по Москве подтвердили, что загорание произошло на кровле торгового центра и идет эвакуация людей. Пострадавших нет.

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