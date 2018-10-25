В Москве захотели построить жилье на воде

Пять плавучих поселков хотят разместить в акватории трех водохранилищ канала имени Москвы. Об этом сообщили в российско-датской компании Houseboat.ru, передает агентство «Москва».

Жилье на воде может появиться в 2019-2020 годах на Химкинском, Клязьминском и Пестовском водохранилищах. В каждом поселке будет по 15-30 домов, предполагается, что люди будут жить в них круглый год.

«Система для швартовки хаусботов будет выполнена из плавучих бетонных пирсов, которым не страшны морозы и перепады уровня воды. Форма поселка в каждом случае будет зависеть от формы акватории», — рассказали в компании.

Отмечается, что стоянка хаусботов, включая все коммунальные платежи, будет стоить 30-40 тысяч рублей. Стоимость стоянки аналогичной по длине яхты обойдется в два-три раза дороже, отметили специалисты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до 2021 года на территории Москвы запланировано строительство 650 объектов.