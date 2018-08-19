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В Москве захотели создать «народный» каршеринг

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в Москве каршеринг, в котором горожане смогут сдавать в аренду свои машины. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы приехали на работу, у вас машина стоит на платной парковке и съедает ваши денежки. Вместо того, чтобы платить за парковку, вы могли бы получить доходы путем сдачи этой машины в систему каршеринга», — сказал Собянин.

По словам мэра, предложение могло бы быть востребовано в Москве, а также призвал поработать над этой идеей.

В июле аналитики сравнили годовую стоимость владения разными классами легковых автомобилей, а также регулярного пользования такси и каршерингом. В большинстве случаев каршеринг оказался выгоднее личного авто.

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