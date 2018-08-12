В Москве заключили 50-тысячный брак за год

В субботу, 18 августа, в столице заключили 50-тысячный брак за год. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Юбилейная церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1. Молодоженами стали Виталий Гончаров и Юлия Аверкова. Сотрудники ЗАГС подарили им сертификат, подтверждающий, что их брак — 50-тысячный в Москве в 2018 году, а также вручили приглашение на празднование первой годовщины свадьбы в 2019-м.

18 августа 2018 года — «день трех восьмерок», очень популярная у молодоженов дата. В этот день узами брака захотели связать себя 1179 московских пар. По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, привязывать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженов.