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В Москве закрылись пять станций метро

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московском метрополитене закрылся участок Сокольнической линии между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского». Об этом сообщает агентство «Москва».

С 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты для пассажиров пять станций: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

Поезда будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». В обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро.

«Ограничения необходимы для завершения строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Строители проложат здесь второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного кольца» — заявили в пресс-службе метрополитена.

На время закрытия участка Сокольнической линии действуют дополнительные маршруты наземного транспорта.

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