В Москве закрылся созданный по инициативе Берии ресторан «Арагви»

В Москве закрылся ресторан «Арагви». Эту информацию принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» подтвердил представитель компании «Ташир», которому принадлежит заведение.

По данным источника издания, причиной закрытия стал конфликт между председателем Союза армян России Арой Абрамяном и владельцем «Ташира» Самвелом Карапетяном.

Один из поваров ресторана — Нугзар Небиеридзе — написал на своей странице в Facebook пост о поиске работы. «Друзья, сам не верю, но ищу работу. Последние пять лет работал в легендарном Арагви на Тверской, но он, к сожалению, теперь закрыт», — сообщил Небиеридзе.

«Арагви», знаменитый московский ресторан грузинской кухни, расположен на Тверской улице. Он является частью объекта культурного наследия «Гостиница «Дрезден». Считается, что с инициативой открытия заведения в 1938 году выступил народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия.

Несколько лет назад после реставрации в здании ресторана обнаружили уникальные фрагменты каменных палат допетровской Москвы, датированные XVII веком.