В Москве запахнет весной

В столичном регионе установится солнечная, сухая и относительная теплая погода. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозу синоптиков, в городе будет облачно с временными прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров установятся на отметке до плюс 6 градусов в Москве и до 7 градусов по области, что является примерно на три градуса выше климатической нормы.

Атмосферное давление в регионе будет стабильным и составит около 748 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть южный с максимальной скоростью до 9 метров в секунду. Метеорологи подчеркивают, что в городе уже полноценно «запахнет весной».

Как уточняют специалисты meteovesti.ru, постепенное увеличение светового дня положительно сказывается на состоянии москвичей, повышает их активность, улучшает эмоциональный статус и нормализует вегетативные нарушения.

17 марта сообщалось, что с приходом атлантического циклона в столичном регионе началось потепление. По предварительным прогнозам, на новой неделе суточная температура воздуха превысит норму на несколько градусов и будет соответствовать середине апреля.