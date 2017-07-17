В Москве запустили постапокалиптический тренинг

В Москве запустили необычный проект «Hello Апокалипсис», в ходе которого участники смогут узнать, как правильно обращаться с оружием и что делать, если удалось выжить после ядерного удара. Профессиональные спасатели объяснят, как оказать первую помощь, защититься от радиации или выбраться из-под завала. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ во вторник, 18 июля.

«Мы планировали сделать упор на образовательную часть, но с элементами игры. Нам важно, чтобы человек смог применить полученные навыки на практике. Жизнь нестабильна, может произойти все, что угодно — от урагана и проливных дождей до ядерной атаки или кибер-войны, поражающей инфраструктуру. Даже экономический кризис может спровоцировать самый настоящий хаос. Подобный тренинг дает общее представление, как действовать в любой, даже самой сложной ситуации», — сказал создатель «Hello Апокалипсис» Олег Кубышкин.

Участникам тренинга предстоит провести шесть часов на территории бывшей военной базы и познакомиться с практикой и теорией поведения в чрезвычайных ситуациях. Участники почувствуют себя в мире без инфраструктуры, служб спасения, медицинской помощи и правоохранительных органов, говорится в сообщении.

Обучающая игра рассчитана на неподготовленную аудиторию. В каждой группе не более 12 человек. Инструктор дает задания, объясняет, как себя вести и что делать в той или иной ситуации. Например, участникам нужно исследовать территорию в поисках полезных предметов, научиться ими пользоваться и обеспечить свою безопасность в экстренных ситуациях. В одно из заданий входит обучение навыкам обращения с огнестрельным оружием: большинство горожан, не имея необходимого опыта и знаний, могут навредить себе. Нестандартные способы использования обычных бытовых предметов и практические навыки по реанимации могут оказаться крайне необходимыми, считают создатели проекта.