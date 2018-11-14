Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве заработал туалет времен Сталина

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Москве после капитального ремонта возобновил свою работу исторический общественный туалет. Об этом в четверг, 22 ноября, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГБУ «Доринвест».

Бесплатная уборная располагается на улице Верхняя Красносельская. Здание было построено в 1938 году по типовому проекту, уточнили в организации.

Кроме того, был отремонтирован и другой исторический туалет, возведенный к шестому Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году на улице Косыгина. «Ежедневно его посещают сотни туристов, ведь он находится рядом со смотровой площадкой на Воробьевых горах», — уточнили в пресс-службе.

В июле стало известно о том, что в столичном метро на станциях «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская» и «Чкаловская» установили 15 платных туалетов. В департаменте транспорта Москвы пояснили, что станции были выбраны с учетом количества пересадок и плотности потока пассажиров.

Читайте также
Самое читаемое
«Главное, чтобы жена не доставала!»
О чем говорят в московских рюмочных и барах
21 ноября
«Мост в форме ягодиц»
Сооружения, которые изменили мир: от воображаемой деревянной хижины до бетонной задницы
19 ноября
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
Художница раздела москвичей и многое о них узнала
17 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter