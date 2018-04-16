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В Москву нагрянет летняя жара

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В начале мая температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«К началу последней пятидневки апреля температура воздуха в Москве приблизилась к норме, а в выходные дни и в праздник Первомая будет градусов на пять теплее», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 29 апреля, весь столичный регион окажется под влиянием балканского антициклона. Несмотря на облачность и кратковременные дожди, воздух прогреется до 19 градусов тепла, что на градус-полтора выше нормы.

В следующие дни, 1 и 2 мая, температура воздуха повысится до 20-25 градусов. «Столь теплая погода в первых числах мая в Москве в среднем наблюдается один раз в 10-12 лет. Последний раз такое случалось в 2017 году», — отметили синоптики.

23 апреля климатолог Владимир Семенов заявил, что шторм, прошедший 21 апреля в Москве, является нормой для весны, а летом жители столицы могут ожидать торнадо. Предполагается, что их появление связано с перегревом атмосферы и ее перенасыщенностью влагой.

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