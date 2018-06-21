В Москву нагрянет шторм

Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение для столичного региона на ближайшие выходные, 30 июня и 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По прогнозам синоптиков, ожидаются грозы и шквальный ветер до 22 метров в секунду, а также дожди и град. Изменение погоды будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта в связи с выходом южного циклона.

Помимо столичного региона, штормовое предупреждение действует 30 июня в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Тверской областях, а 1 июля — в Смоленской, Калужской, Тверской, Ярославской и Костромской областях.

Ранее сообщалось, что на выходных жару в Москве сменят грозы и шквалистый ветер. В субботу, 30 июня, столбики термометров поднимутся не выше 25 градусов, а в воскресенье, 1 июля, воздух прогреется до 22 градусов тепла.