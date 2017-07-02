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В Москву придет арктический холод

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В ночь на воскресенье, 16 декабря, в Москву придет арктический холод. Об этом 15 декабря сообщает телеканал «Москва 24».

Днем в субботу в столице ожидается мороз до минус 8 градусов. Ночью же синоптики прогнозируют резкое понижение температуры на фоне малооблачности и отсутствия осадков.

«Минимальная температура в мегаполисе составит минус 17-19 градусов. На востоке Подмосковья — до минус 20, а в западных районах Московской области пока еще не опустится ниже минус 10 градусов», — рассказал в эфире телеканала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ранее сообщалось, что из-за сильных морозов энергетики увеличат температуру в батареях. В квартирах москвичей будет тепло и комфортно.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отметил, что текущее похолодание — не аномалия, а возвращение к норме. При этом в середине века москвичи уже могут отвыкнуть от снега в Новый год. Сейчас температура переходит через ноль в начале ноября, но через 30 лет это будет происходить уже в начале декабря, пояснил Семенов.

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