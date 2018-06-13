В Москву придет гроза

Столичное метеобюро предупредило об усилении ветра и грозе в Москве во вторник, 19 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

«До 15:00 на территории Москвы, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и выше, местами гроза и дождь», — сообщили синоптики.

По их прогнозам, температура воздуха днем в Москве поднимется до 23-25 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что 18 июня стало самым теплым днем в Москве с начала года. По данным метеостанции ВДНХ, к 15:00 воздух прогрелся до отметки 26,8 градуса. Это стало самым высоким показателем температуры за текущий год.