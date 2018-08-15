В Москву придет «молодое бабье лето»

«Молодое бабье лето» с большой вероятностью придет в столичный регион. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос», передает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, в канун сентября в столице будет хорошая погода. Само бабье лето придет в регион в конце августа — начале сентября. В целом, аномально теплая погода продержится до конца августа. В конце недели температурный режим вновь окажется выше нормы примерно на три градуса.

«То похолодание, которое отмечается в регионе сейчас, будет непродолжительным, и это похолодание всего-навсего вернуло температуру в рамки нормы», — отметили синоптики.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев также сообщил, что осенью в Москве будет бабье лето.

Бабье лето — длительный период теплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Это явление связано с устойчивым антициклоном.