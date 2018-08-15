Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москву придет «молодое бабье лето»

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

«Молодое бабье лето» с большой вероятностью придет в столичный регион. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос», передает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, в канун сентября в столице будет хорошая погода. Само бабье лето придет в регион в конце августа — начале сентября. В целом, аномально теплая погода продержится до конца августа. В конце недели температурный режим вновь окажется выше нормы примерно на три градуса.

«То похолодание, которое отмечается в регионе сейчас, будет непродолжительным, и это похолодание всего-навсего вернуло температуру в рамки нормы», — отметили синоптики.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев также сообщил, что осенью в Москве будет бабье лето.

Бабье лето — длительный период теплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Это явление связано с устойчивым антициклоном.

Читайте также
Самое читаемое
«А манекенщицы… Их было много!»
Один из старейших московский портной о цензуре, джинсах и легендарном Доме моделей
19 августа
«По всему миру я встречаю бывших москвичей»
Он придумал термин креативный класс и знает как остановить отток мозгов
16 августа
«До конца 90-х Москва была еще дореволюционной»
Город, которого нет, глазам художника Алены Дергилевой
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter