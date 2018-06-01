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В Москву придет непогода

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Днем 8 июня в столичном регионе ожидается похолодание с ливнями и сильным ветром. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодня Центральную Россию атакует холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями, порывистым ветром и началом очередного вторжения полярного воздуха, из-за чего температурный фон окажется на 7-8 градусов ниже климатической нормы», — пояснили синоптики.

По их прогнозам, днем в столичном регионе будет облачно, а во второй половине дня пройдут ливни. Температура воздуха в столице поднимется не выше плюс 15 градусов, в области — до плюс 17 градусов. Ожидается юго-западный и северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — 87 процентов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.

МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о сильном ветре во второй половине дня. Спасатели посоветовали по возможности оставаться дома. На улице следует быть внимательными, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Рекомендуется не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. Водителям следует поставить машину в гараж или парковать ее вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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