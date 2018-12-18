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В Москву придет оттепель

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В Москве прогнозируется повышение температуры воздуха. Об этом в среду, 9 января, агентству «Москва» сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, погода начнет меняться уже в субботу, 12 января. «На европейской территории России распространит свое влияние обширная тропосферная ложбина из Арктики. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, в начале новой недели возможна слабая оттепель», — сообщили специалисты, добавив, что средние температурные значения превысят норму на 5-8 градусов.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в Москве ожидается усиление морозов и повышение атмосферного давления. По предварительному прогнозу, столбики термометров в городе опустятся до минус 11 градусов, а в некоторых районах Московской области может похолодать до минус 14 градусов.

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