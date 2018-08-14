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В Москву придет похолодание

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Начало недели в Москве будет теплым, но во вторник, 21 августа, в городе пройдут дожди и похолодает. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра «Фобос».

«Сегодня мы находимся в теплой части северо-атлантического циклона, а вот завтра через Москву пройдет холодный фронт, он принесет с собой дожди, которые местами могут оказаться сильными, кое-где прогремят грозы, и после довольно теплой ночи, когда температура составит около 15 градусов, днем уже не выше 20-22 градусов», — рассказали в центре.

Дожди во вторник будут достаточно сильными: местами выпадет не менее 10 миллиметров осадков. «В среду с отходом циклона, погода начнет улучшаться, дожди прекратятся, но поступающий с северо-запада холодный воздух снизит показания термометров, в среду днем температура воздуха вряд ли поднимется выше 18-20 градусов. Среда может оказаться самым холодным днем недели», — добавили в «Фобосе».

К концу недели температура воздуха снова поднимется до показателей выше нормы. К пятнице ожидается до плюс 24 градусов.

В понедельник, 20 августа, в столичном регионе ожидается теплая и облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди.

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