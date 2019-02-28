В Москву придет резкое похолодание

В среду, 6 марта, в столичный регион придет резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, местами столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«К вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать», — уточнили специалисты.

Как сообщается на портале «Метеоновости», из-за сложившихся погодных условий содержание кислорода в воздухе заметно снизится. Это может негативно отразиться на состоянии людей с сердечно-сосудистой и легочной недостаточностью, а также заболеваниями эндокринной системы.

К выходным в Москву придет аномальное тепло. 8 марта воздух прогреется до шести градусов, а 9-го столбики термометров дойдут до отметки в девять градусов выше ноля. Однако праздники окажутся подпорчены интенсивными дождями.