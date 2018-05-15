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Тепло придет в Москву ко Дню полярника

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С начала недели в Москве снова начнет теплеть. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 21 мая — в День полярника, воздух в столичном регионе прогреется до 20–22 градусов, а 22-го — до 24 градусов. Оба дня осадков не ожидается. Небольшие осадки возможны в середине недели.

Ожидается, что самым жарким днем станет четверг: столбики термометров поднимутся до плюс 22–27. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В конце мая температура в Москве опустилась ниже нормы на 7-8 градусов. «Лишь только к исходу дня, когда скажется слабое влияние скандинавского антициклона, осадки пойдут на убыль и кое-где из-за облаков начнет выглядывать солнце», — говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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