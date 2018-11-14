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В Москву придут морозы

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Морозы придут в Москву на следующей неделе. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«26 и 27 ноября столбик термометра в Москве опустится до минус 3-8 градусов, ночью ожидается до минус 12», — уточнила она.

По словам синоптика, аналогичные температуры сохранятся в городе и в среду, 28 ноября. В то же время сильных снегопадов в столице пока не ожидается, возможны только небольшие осадки.

Ранее метеорологи сообщили, что в последние осенние выходные, 24 и 25 ноября, в Москве установится умеренно ветреная и облачная погода с минимальным количеством осадков. По их данным, температура воздуха будет близка к климатической норме.

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