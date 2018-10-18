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В Москву придут осенние дожди

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Пятая часть месячной нормы осадков выпадет в столице в среду и четверг, 24 и 25 октября. Об этом сообщили в Росгидрометцентре, передает «Интерфакс».

По данным синоптиков, в столице выпадет около 12 миллиметров осадков: семь миллиметров в среду, еще пять — в четверг. Мокрого снега в эти дни не ожидается.

Несмотря на осадки, средняя температура в столичном регионе будет на один-три градуса выше климатической нормы, которая составляет около трех градусов тепла. 24 октября в столице ожидается не выше семи градусов, 25 октября — до шести градусов тепла.

На этой неделе в столице также ожидается резкое падение атмосферного давления. 24 октября давление понизится до 730 миллиметров ртутного столба, а 25 октября — до 727 миллиметров.

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