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В Москву придут заморозки

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Слабые заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на вторник, 9 октября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, бабье лето начнется с заморозков. Ночью температура воздуха опустится до минус двух градусов по области и до нуля градусов в столице.

В середине октября в столичный регион придет так называемое позднее бабье лето: столбики термометров могут подняться до 17 градусов. Из-за разницы дневных и ночных температур в столичном регионе до конца недели возможны туманы.

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