В Москву придут заморозки

В конце недели в столичном регионе ожидаются заморозки. Об этом сообщили в метеобюро Москвы, передает РИА Новости.

«Действительно ожидается, что у нас произойдет понижение температуры уже в пятницу», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в пятницу, 25 мая, из-за северо-восточного ветра в столичный регион начнет поступать холодный воздух. В ночь на субботу температура воздуха местами опустится до одного градуса тепла, а на пониженных местах рельефа возможны заморозки.

Синоптик уточнила, что самые холодные места в регионе — это район Истры и район Черусти. Поэтому там заморозки наиболее вероятны, «если не в воздухе, то в травостое».

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что следующие выходные в столице будут прохладными. Похолодание связано с приходом достаточно холодного антициклона.