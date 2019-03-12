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В Москву прилетели грачи

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В столичный регион после зимовки вернулись грачи. Об этом сообщил председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин, передает в понедельник, 18 марта, РИАМО.

По его словам, из теплых мест в Москву и Подмосковье стали постепенно возвращаться и другие перелетные птицы. «Как раз примерно неделю назад отмечали первых скворцов, первых жаворонков, первых чибисов в Московской области», — рассказал собеседник агентства.

Зубакин добавил, что с началом потепления пернатые начнут активнее возвращаться в город.

17 марта сообщалось, что с приходом атлантического циклона в столичном регионе началось потепление. По предварительным прогнозам, на новой неделе суточная температура воздуха превысит норму на несколько градусов и будет соответствовать середине апреля.

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