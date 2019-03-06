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В Москву пришел холод и снег

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В среду, 13 марта, в столичном регионе будет облачно, временами возможен небольшой снег, передает портал «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве минус 2 — 0 градусов, по области — минус 5 — 0 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Начало весны в московском регионе характеризовалось очень частыми и довольно радикальными переменами погодных условий: после понижения температуры приходили оттепели. На фоне погодных изменений происходили скачки атмосферного давления, что негативно отражается на состоянии здоровья метеочувствительных людей.

Настоящая весна придет в столичный регион не раньше середины апреля, говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В марте на атмосферное тепло рассчитывать не нужно. Только на душевное. Это закон такой, ничего не сделаешь», — констатировал он.

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