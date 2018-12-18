В Москву пришли крепкие морозы

В понедельник, 7 января, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

«Предстоящим днем в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Температура воздуха днем в Москве составит от 11 до 13 градусов мороза, по области — от минус 11 до минус 16 градусов», — передали синоптики.

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что к Рождеству морозы окрепнут. По его словам, столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 15-20 градусов, днем потеплеет до минус 14 градусов.