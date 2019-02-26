В Москву пришли мороз и солнце

В субботу, 2 марта, погоду в столичном регионе определяет гребень антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7-5 градусов, по области — до минус 10.

«Температура воздуха понизится, атмосферное давление подрастет. Такие колебания основных метеопараметров неблагоприятны для людей с синдромом хронической усталости и переутомления, лиц с хроническими болезнями», — предупредили синоптики.

Ожидается, что в воскресенье потеплеет, но снова пойдет снег. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В начале следующей недели температура в городе может подняться до плюс восьми.