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В Москву пришли обложные дожди

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В среду, 3 октября, в столичном регионе может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».

«Сегодня показания барометров в столичном регионе продолжат падать. Это скажется влияние надвигающегося североатлантического циклона, а значит, в небе будут тесниться густые облака, прольются обложные дожди (до 20 процентов месячной нормы), усилится ветер», — уточнили синоптики. Максимальная температура в городе составит 11-13 градусов, по области — от 9 до 14. Атмосферное давление будет падать и составит 735 мм ртутного столба.

По прогнозам метеорологов, такой характер погоды задержится в столице на всю рабочую неделю. В четверг, 4 октября, с северо-запада придет холодный воздух, и столбики термометров опустятся до девяти градусов тепла. Заморозков не ожидается.

В предстоящие выходные, 6 и 7 сентября, в столичном регионе ожидается потепление: воздух прогреется до 16-18 градусов. Такая же комфортная погода сохранится и в начале следующей недели.

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