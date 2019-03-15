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В Москву вернется зима

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В пятницу, 22 марта, в столичном регионе выпадет до четверти месячной нормы осадков в виде мокрого снега. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра «Фобос».

В городе будет дуть сильный ветер, порывы могут достигать 18 метров в секунду. «Возможно налипание мокрого снега на провода (до 5-6 миллиметров), гололедные явления. Сильный северо-западный ветер 7-12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, ухудшение видимости на дорогах», — предупредили синоптики.

По прогнозам, погода испортится утром в пятницу, это будет продолжаться на протяжении всего дня.

По данным Гидрометцентра России, к выходным погода улучшится. В субботу, 23 марта, будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. Утром возможна гололедица, а днем потеплеет до плюс пяти градусов. В воскресенье, 24 марта, будет до плюс семи.

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