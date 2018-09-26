В Москву вернутся дожди

Дождливая погода вернется в столицу со вторника, 2 октября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

«Во вторник на характер погоды начнет оказывать влияние атмосферный фронт, с запада появятся плотные облака, пройдут небольшие дожди», — отметили синоптики.

По их прогнозам, во вторник в столичном регионе будет облачно. Воздух в Москве прогреется до 12 градусов тепла. Ожидается южный ветер до десяти метров в секунду, атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

В «Фобосе» отметили, что такой характер погоды задержится в столице на всю рабочую неделю. В четверг, 4 октября, с северо-запада придет холодный воздух, и столбики термометров опустятся до девяти градусов тепла. Однако заморозков и сильных осадков в ближайшее время не ожидается.

30 сентября температура воздуха в Москве впервые с начала осени опустилась ниже нуля. На главной городской метеостанции (ВДНХ) ночью было отмечено минус 0,4 градуса, на станции в Тушино — минус один градус.