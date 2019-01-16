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В Москву вторгнется холод

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В российскую столицу вернутся морозы и близкие к норме показатели атмосферного давления. Об этом в понедельник, 21 января, агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, грядущая неделя в городе будет морозной. «По сути, вторжение холода начинается уже сегодня, в вечернее время морозы окрепнут до минус 12-14 градусов, в то время как в течение дня в столичном регионе будет минус 5-10», — рассказали они, добавив, что пик похолодания придется на среду, когда столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов в Москве и до минус 25-27 в Подмосковье.

Кроме того, специалисты утверждают, что атмосферное давление в городе после аномально низких показателей начнет расти и в ближайшие дни приблизится к нормальным значениям. «В дальнейшем рост атмосферного давления продолжится, но он будет достаточно плавным, каких-то больших скачков атмосферного давления в Москве на этой неделе мы не ждем», — пояснил собеседник агентства.

Согласно предварительному прогнозу, существенных осадков в регионе в ближайшее время также не ожидается. Временами возможен небольшой снег, однако прироста снежного покрова наблюдаться не будет.

В ночь на 19 января жители столицы стали свидетелями редкого погодного явления — снежной грозы. Это произошло из-за встречи теплых и холодных воздушных масс: в пятницу, 18 января, в регионе была сильная оттепель, но теплый циклон начал уходить на восток, и в столицу стали проникать холодные воздушные массы.

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