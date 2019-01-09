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В Москву заглянул апрель

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В столичном регионе установилась погода, характерная для середины весны. Об этом в пятницу, 15 февраля, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По данным специалистов, столбики термометров в городе днем установились на отметке плюс 2 градуса, что выше среднесуточной нормы на 9 градусов. «Обычно такая температура бывает в начале апреля», — заметила собеседница агентства, добавив, что прошлый рекорд для 15 февраля составил 3,8 градусов тепла.

14 февраля стало известно о том, что к концу текущей недели в регион придет очередная оттепель, и уже к выходным температура будет соответствовать мартовским значениям. Однако потепление быстро сменится морозами. Похолодание наступит уже в начале следующей недели, уточняют синоптики.

Климатическая весна, когда среднесуточные температуры устанавливаются на отметке выше нуля, наступит в Москве не раньше 27 марта.

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