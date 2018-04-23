В парке «Коломенское» перевернулась бричка

Конная повозка с пассажирами перевернулась в парке «Коломенское», есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, передает агентство «Москва».

По информации пресс-службы, пострадали пять человек. Два санитарных вертолета Московского авиационного центра вылетели в парк для эвакуации двух пострадавших в больницы. На борту их сопровождают авиамедицинские бригады. Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на очевидцев сообщает, что среди пострадавших есть туристы из Китая.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.