Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Подмосковье отыскали свалку морских ежей

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

На территории парка «Лосиный Остров» в Мытищах местный житель обнаружил груду выброшенных морских ежей. Об этом он рассказал в сообществе, посвященном городу, во «ВКонтакте».

По его мнению, неизвестные могли таким образом попытаться избавиться от «незаконной партии деликатесов». «Уважаемые граждане аферисты, огромная просьба к вам: не засоряйте лес. Могли бы просто выкинуть в помойку в мешке, а не разбрасывать где попало свои промахи», — говорится в записи.

Как мытищинец уточнил в разговоре с «Подмосковье сегодня», выброшенными оказались около 500 морских ежей. Также рядом находились бутылки с неизвестной жидкостью.

В представительстве парка сообщили, что разберутся с ситуацией. «В течение дня будет назначен ответственный сотрудник, который займется этим вопросом», — отметил собеседник издания.

Читайте также
Самое читаемое
«Самодельный урбанизм»
Чем хороша теория малых дел в условиях города
19 марта
«Ты можешь никого там не знать»
Тайная жизнь московских мигрантов
22 марта
Кеды, боги и убийцы
«Ночь театров» в Москве. Что смотреть
22 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter