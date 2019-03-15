В Подмосковье отыскали свалку морских ежей

На территории парка «Лосиный Остров» в Мытищах местный житель обнаружил груду выброшенных морских ежей. Об этом он рассказал в сообществе, посвященном городу, во «ВКонтакте».

По его мнению, неизвестные могли таким образом попытаться избавиться от «незаконной партии деликатесов». «Уважаемые граждане аферисты, огромная просьба к вам: не засоряйте лес. Могли бы просто выкинуть в помойку в мешке, а не разбрасывать где попало свои промахи», — говорится в записи.

Как мытищинец уточнил в разговоре с «Подмосковье сегодня», выброшенными оказались около 500 морских ежей. Также рядом находились бутылки с неизвестной жидкостью.

В представительстве парка сообщили, что разберутся с ситуацией. «В течение дня будет назначен ответственный сотрудник, который займется этим вопросом», — отметил собеседник издания.