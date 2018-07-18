В районном суде Москвы появились присяжные

Впервые отобранная для рассмотрения дела в районном суде Москвы коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает агентство «Москва».

«Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимого Сергея Царева, единодушно признав его виновным в совершении покушения на убийство, а также признав подсудимого не заслуживающим снисхождения», — рассказал собеседник агентства.

Коллегия установила, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения два раза выстрелил в голову гражданину Таджикистана. Инцидент произошел в поезде московского метро, следовавшем до станции «Калужская». В результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Обвиняемый не стал отрицать факта стрельбы, но настаивал, что у него не было умысла убивать.

После провозглашения вердикта председательствующая судья Мария Михайловская поблагодарила присяжных заседателей и объявила об окончании их участия в судебном разбирательстве.

В Мосгорсуде отметили, что в районных судах столицы находятся еще три дела, содержащих ходатайства о суде присяжных.