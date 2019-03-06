В Росгвардии объяснили улыбки москвичу с пистолетом

Сотрудники Росгвардии, которые не отреагировали на вооруженного пассажира столичной подземки, сразу определили, что пистолет был игрушечным, поэтому стали улыбаться. Об этом во вторник, 12 марта, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил представитель ведомство Валерий Грибакин.

По его словам, за кадром размещенного в сети видео находился капитан Росгвардии. «Он остановил этого гражданина, попросил предъявить документы, осмотрел это оружие. Как гражданин пояснил, это детский пистолет, который он купил ребенку», — рассказал собеседник радиостанции.

Он добавил, что инициатором произошедшего был пранкер, а сам инцидент был зафиксирован еще 2 марта. «Пранкер не выполнил данное офицеру слово, что он эту видеозапись удалит, и вместе с тем мы надеемся, что у него хватит мужества и совести принести свои извинения», — отметил Грибакин, посоветовав не провоцировать росгвардейцев.

Уточняется, что автором размещенного в Instagram видеоролика является блогер Али Абидов.

Ранее в сети появилась видеозапись из столичной подземки, на которой полицейская колонна пропустила вооруженного пассажира. На кадрах видно, как парень идет по платформе мимо строящихся сотрудников правоохранительных органов, у него из кармана выпадает предмет, напоминающий оружие. Однако никто из полицейских не предпринимает никаких действий: многие из них улыбаются.