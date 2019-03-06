Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Росгвардии объяснили улыбки москвичу с пистолетом

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Сотрудники Росгвардии, которые не отреагировали на вооруженного пассажира столичной подземки, сразу определили, что пистолет был игрушечным, поэтому стали улыбаться. Об этом во вторник, 12 марта, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил представитель ведомство Валерий Грибакин.

По его словам, за кадром размещенного в сети видео находился капитан Росгвардии. «Он остановил этого гражданина, попросил предъявить документы, осмотрел это оружие. Как гражданин пояснил, это детский пистолет, который он купил ребенку», — рассказал собеседник радиостанции.

Он добавил, что инициатором произошедшего был пранкер, а сам инцидент был зафиксирован еще 2 марта. «Пранкер не выполнил данное офицеру слово, что он эту видеозапись удалит, и вместе с тем мы надеемся, что у него хватит мужества и совести принести свои извинения», — отметил Грибакин, посоветовав не провоцировать росгвардейцев.

Уточняется, что автором размещенного в Instagram видеоролика является блогер Али Абидов.

Ранее в сети появилась видеозапись из столичной подземки, на которой полицейская колонна пропустила вооруженного пассажира. На кадрах видно, как парень идет по платформе мимо строящихся сотрудников правоохранительных органов, у него из кармана выпадает предмет, напоминающий оружие. Однако никто из полицейских не предпринимает никаких действий: многие из них улыбаются.

Читайте также
Самое читаемое
«Муж перецеловал почти 250 армян!»
Истории москвичей, которые живут в смешанном браке
7 марта
«Танцевала даже перед якудза»
Как школьная учительница из Москвы превратилась в знаменитую танцовщицу бурлеска
11 марта
«Скоро начнется самая движуха»
Как инновации изменят жизнь крупных мегаполисов: лекция эксперта Эдинбургского университета
6 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter