В середине зимы в Москву пришел апрель

В пятницу, 18 января, температура в столичном регионе достигнет апрельских показателей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до трех градусов тепла. «Температура воздуха превысит нормы почти на 10 градусов и будет соответствовать началу апреля», — уточнили специалисты.

Ночь на 18 января стала самой теплой с начала зимы. До этой ночи самый высокий показатель столбика термометра с начала зимы был зафиксирован 10 декабря — плюс 1,6 градуса.