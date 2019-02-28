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В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке

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  • Pikabu

В центре Москвы — в Стремянном переулке около университета имени Г. В. Плеханова — два автомобиля припарковали впритирку друг к другу. Фото опубликовал пользователь Pikabu Andryushind.

«Они не притерлись. Расстояние около пары сантиметров между машинами. Стояли так больше часа», — уточнил автор поста.

На снимках видно, что номерные знаки на машинах перевернуты. «Парковка в этом месте платная. Знакомый предположил, что так паркуют для того чтобы эвакуатор не смог забрать», — добавил пользователь.

В комментариях уточнили, что нарушения при стоянке с такими номерами нет, штраф будет обоснован только при движении автомобиля. Также комментаторы не увидели препятствий для работы эвакуатора. «Эвакуаторщики прекрасно за два боковых колеса оттаскивают машину в бок. А затем за все четыре колеса грузят и увозят машины. Напротив офиса так у заборчика периодически паркуются умники. И также периодически их увозят эвакуаторы», — рассказал один из них.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тысяче столичных улиц, всего обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест. Стоимость часа стоянки автомобиля начинается от 40 рублей. Штраф за неоплату парковки составляет пять тысяч рублей.

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