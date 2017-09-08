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В столичной мэрии предложили повесить табличку Немцову в подъезде его дома

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Мемориальную доску политику Борису Немцову можно разместить в подъезде дома, где он жил, и таким образом избежать развития конфликта. Такое мнение в среду, 13 сентября, высказал «Интерфаксу» источник в мэрии Москвы.

В свою очередь вице-мэр Леонид Печатников ранее заявил агентству, что демонтированный активистами движения SERB памятный знак был установлен на фасаде здания незаконно. «Есть постановление правительства города о порядке установки мемориальных досок. Любая мемориальная доска, которая повешена с нарушением закона, будет демонтирована», — отметил он.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что активисты SERB сняли появившуюся на стене дома в центре Москвы, в котором жил Немцов, памятную доску в его честь, а затем отнесли ее в полицию. Оппозиционер Илья Яшин в ответ заявил, что есть запасная табличка и она вскоре появится на прежнем месте. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в вандализме.

Памятный знак на фасаде дома № 9 в Климентовском переулке открыли 7 сентября. Он был создан и повешен на стене по решению собственников дома.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте, где он погиб, почти сразу появился стихийный мемориал, который до настоящего времени защищают волонтеры.

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