Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Третьяковке попросили побыстрее уходить от картины Куинджи

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Похищенную картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернули в Третьяковскую галерею, она снова стала частью экспозиции. Однако посетителей просят не задерживаться около нее надолго. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главного хранителя галереи Татьяну Городкову.

Местоположение картины изменили: теперь она находится на третьем этаже. «Это место, как нам сейчас кажется, очень подходит для произведения — перед картиной может находиться много людей. Мы просим наших посетителей по возможности не очень долго задерживаться перед картиной», — рассказала хранитель.

Полотно было похищено из музея 27 января на глазах у посетителей. Злоумышленник снял картину со стены и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. На следующий день мужчину задержали, а 30 января полиция передала картину представителям Русского музея и Третьяковской галереи.

Выставка Куинджи продлится до 17 февраля. В экспозицию входит около 180 живописных картин, эскизов и этюдов.

Читайте также
Самое читаемое
«Над немцами шутить не стоит»
Московский гид — об особенностях туристов из разных стран
30 января
«Все не так плохо, как описывают»
Таджики в Москве зарабатывают на машины, квартиры и свадьбы. А еще пишут стихи
29 января
«Жена не ругалась, но ревновала сильно»
Художник решил год рисовать свою жизнь. Но не смог остановиться
25 января
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter