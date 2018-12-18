В высохших елях нашли опасность

Новогоднюю ель не стоит держать в квартире слишком долго, поскольку высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы главного управления МЧС России по столице.

«Искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества опасные для здоровья», — уточнил собеседник агентства.

С 9 января в Москве начнут работать пункты по сбору новогодних деревьев. Из елей, пихт и сосен, которые отправят на переработку, сделают древесную щепу и почвогрунт.