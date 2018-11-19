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В «Зарядье» пошли навстречу любителям топтать газоны

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В столичном парке «Зарядье» обустроят на постоянной основе естественные тропы, которые вытоптали посетители. Об этом в среду, 19 декабря, сообщил директор парка Павел Трехлеб, передает ТАСС.

По словам Трехлеба, дорожки укрепят и покроют гравием. «Мы сейчас с департаментом ЖКХ прорабатываем вопрос, что, возможно, придется внести дополнения в концепцию парка и узаконить возникшие тропы. <...> Примем необходимые меры, чтобы к следующему сезоны тропы были организованы как полноценные», — пояснил он.

Администрация «Зарядья», как правило, отгораживает некоторые территории парка, в частности те, где высажены высокие растения, а также зоны северного и степного ландшафта, отметил Трехлеб. Кроме того, в случае вытаптывания посадок производится их оперативная замена.

В августе стало известно о том, что американский журнал Time включил «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году. Отмечается, что парк стал единственным российским объектом, представленным в перечне.

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