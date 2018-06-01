В «Зарядье» появился домик для уток

В парке «Зарядье» запустили на воду плавучий домик для уток. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Деревянный дом с коричневой крышей установили на понтоне, чтобы птицы могли укрыться в нем от непогоды, отдохнуть и обсохнуть. Гости парка могут увидеть его с пешеходных мостков, перекинутых через водоемы.

«В начале лета специалисты парка запустили в пруды ярких карпов кои, а в скором времени, надеемся, у нас постоянно поселятся и речные утки», — рассказали в пресс-службе «Зарядья».

Четыре искусственных пруда в парке появились прошлой весной. Их общая площадь составляет более 1,6 тысячи квадратных метров. Дно водоемов сформировано из песка и щебня, которые защищены полимерной водонепроницаемой мембраной.

Парк «Зарядье» открыли 9 сентября 2017 года в день празднования 870-летия Москвы на месте снесенной гостиницы «Россия» около Кремля. Территория парка разделена на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Также в нем располагается парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. 17 мая в парке открылась ледяная пещера.