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Велосипедист избил водителя элитного автомобиля

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На юго-западе столицы велосипедист избил водителя автомобиля Jaguar. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Университетском проспекте около дома 9. Велосипедист въехал в автомобиль Jaguar. Между участниками ДТП произошла ссора, во время которой велосипедист избил владельца иномарки. У пострадавшего травма руки.

На место происшествия прибыла полиция. Проводится проверка.

В сентябре на Новом Арбате произошло ДТП с участием спорткара Lamborghini и еще четырех автомобилей. Ущерб от аварии оценили в 15 миллионов рублей.

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