Визовый центр Испании закрыли ради обыска

Визовый центр Испании в Москве временно приостановил работу во вторник, 13 ноября, из-за проводившихся там следственных действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Как пояснил собеседник агентства, сотрудники правоохранительных органов проводили обыск и выемку документов «по ранее выданным конкретным гражданам визам». Других деталей он не уточнил.

По информации корреспондента агентства, в настоящее время посетителей, которые были записаны на период с 09:00 до 15:00, начали запускать внутрь. Для этого им необходимо обязательно предъявить распечатанное подтверждение записи на конкретное время. Между тем силовики начали покидать здание. Отмечается, что несколько человек в форме и в масках вышли из центра, сели в микроавтобус и уехали.

Источник в испанском консульстве отметил, что визовый центр был закрыт «по не зависящим от него причинам». Собеседник агентства подтвердил, что работа центра уже возобновилась, и добавил, что рабочие часы центра во вторник и в среду будут продлены для удобства посетителей, которые планировали подать или забрать документы 13 ноября.